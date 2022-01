NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Zahlen zum vierten Quartal von 4700 auf 4650 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, liege er mit seiner Umsatzerwartung über der durchschnittlichen Marktschätzung. Auf der Margenseite sei dies auch geringfügig der Fall. Das zentrale Thema bleibe aber das Vertrauen in die mittelfristige Wachstumsstrategie. Wegen seiner generellen vorsichtigen Haltung zum Sektor senkte er den Bewertungsmultiplikator./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 06:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 19:00 / ET



