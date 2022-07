NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 4130 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stärke und relative Qualität der gemeldeten Umsätze sowie seine daher hochgesetzte Schätzung für das Ergebnis je AKtie des Konsumgüterherstellers seien der Grund für das neue Kursziel, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 17:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.