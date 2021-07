HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 4600 auf 4400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie des Lebensmittel- und Konsumgüterherstellers sei nach den Zahlen zum zweiten Quartal kräftig abgesackt, obwohl die Zahlen an sich leicht über den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Sorgen drehten sich allerdings um die gesenkten Margenziele für das Gesamtjahr und die ins Stocken geratene Dynamik mit Blick auf den Marktanteil./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2021 / 11:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.