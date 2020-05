NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever PLC auf "Neutral" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne hätten sich trotz Corona im ersten Quartal größtenteils besser geschlagen als befürchtet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Defensive Anleger sollten aber genau auswählen. Auf Unilever blickt die Expertin eher mit Vorsicht, da der Konzern vor dem im Vergleich schlechtesten zweiten Quartal stehe und der Margendruck den Markt enttäuschen dürfte./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.