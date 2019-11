LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Unilever NV nach einer Investorenveranstaltung von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe Einblick in seine Pläne zur Wachstumsbelebung geboten, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr sei eine höhere Dynamik aber eher unwahrscheinlich. Zudem komme sie nicht umsonst./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



