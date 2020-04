ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever NV nach Quartalsumsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Er habe die Auswirkungen der abrupten Schließungen in Indien wegen des Coronavirus für Unilever unterschätzt, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig habe er das Ausmaß der Bevorratung in Europa durch Verbraucher überschätzt. Im zweiten Quartal dürfte ein deutlich niedrigerer Konsum privater Konsumenten außer Haus den Lebensmittelriesen belasten./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 06:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 06:18 / UTC





