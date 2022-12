ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever nach dem jüngsten Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Die Wende bei einem Unternehmen herbeizuführen sei keine einfache Aufgabe, doch der Konsumgüterkonzern schlage sich gut, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte die neue Organisationsstruktur als sinnvoll. Bisher gehe er nicht davon aus, das Unilever sich in diesem Jahrzehnt beim Wachstum im Endmarkt deutlich vom Konkurrenten Nestle unterscheiden werde./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 08:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



