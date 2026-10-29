Unilever Aktie
|58,08EUR
|1,02EUR
|1,79%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4390 Pence auf "Sell" belassen. Die Dynamik stoße auf Gegenwind, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in seinem Resümee zum robusten dritten Quartal vor einem schwierigeren vierten. Auf dem Kapitalmarkttag am 3. November dürfte der Konsumgüterkonzern vor allem die immensen Fortschritte der vergangenen Jahre ins Rampenlicht rücken./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43,90 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
48,17 £
|
Abst. Kursziel*:
-8,87%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
48,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,16%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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28.10.26
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28.10.26
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28.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.10.26
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|Unilever Sell
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|28.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
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|RBC Capital Markets
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|28.10.26
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
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|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|58,08
|1,79%
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|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
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|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
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|11:51
|AIXTRON Buy
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|11:45
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|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
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|11:43
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