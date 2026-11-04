Unilever Aktie
|58,31EUR
|0,43EUR
|0,74%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4390 Pence belassen. Vor dem Kapitalmarkttag habe Unilever sein neues Geschäftsmodell als reiner Anbieter von Konsumgütern vorgestellt, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei seien die mittelfristigen Ziele bestätigt worden, die sich nicht von jenen inklusive der vor der Abspaltung stehenden Lebensmittelsparte unterschieden./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43,90 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
48,29 £
|
Abst. Kursziel*:
-9,09%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
48,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,26%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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