LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever PLC von 4460 auf 4340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den britisch-niederländischen Konsumgüterkonzern an das aktuelle Wechselkursverhältnis Pfund/Euro angepasst, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein möglicher nächster Kurstreiber für die Aktien könnte der Kapitalmarkttag in den USA am 13. November sein./ck/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 03:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.