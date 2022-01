NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Mit einer Übernahme des Konsumgütersegments von GlaxoSmithKline könne eine erhebliche Wertvernichtung auf Seiten von Unilever einhergehen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal würde zudem die Erwartungen eines Börsenganges des Lebensmittelgeschäfts von Unilever neu beleben und grundsätzliche Fragen nach einem Umbau von Unilever aufwerfen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2022 / 20:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 01:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.