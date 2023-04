NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern dürfte das Mengenwachstum weiter schwach sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Volumendruck in Europa und in den USA halte an, da die Kunden zunehmend stark auf Preiserhöhungen reagierten. Zudem erhole sich das China-Geschäft nur allmählich./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 07:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 08:04 / BST



