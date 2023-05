NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever nach dem angekündigten Rücktritt des Finanzchefs auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Er gehe davon aus, dass bereits vor dem Abschied von Graeme Pitkethly im Mai 2024 ein Nachfolger gefunden werde, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem gehe mit Conny Braams die für digitale Transformation sowie Marketing zuständige Person. Auch ihre Nachfolge dürfte seiner Ansicht nach bald geregelt werden./gl/tih



