NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti hob am Mittwochabend in Reaktion auf den Halbjahresbericht des Konsumgüterkonzerns ihre Ergebnisschätzung für 2023 etwas an. Sie sieht aber weiter Risiken und will vom Management im Oktober erst einmal hören, wie das Wachstum angekurbelt werden soll./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 21:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.