FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper von 29,90 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den jüngsten personellen Veränderungen im Management binde der Großaktionär Fortum den Versorger enger an sich, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über kurz- oder lang sei ein Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre wahrscheinlich./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 07:40 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2021 / 09:20 / MEZ



