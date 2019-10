NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach der Beteiligungsaufstockung durch Fortum auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Mit einem Anteil von 70,5 Prozent habe der finnische Versorger nun die Kontrolle über Uniper, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal steigere die Gewinne um vier Prozent und sei mit einem Aufschlag von 22 Prozent zu seinem Uniper-Kursziel bewertet./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 08:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 08:40 / BST



