ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Uniper angesichts des wegen der Gasknappheit kassierten Jahresausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die aktuelle Situation bis zum 21. Juli angenommen, schätzt Analyst Sam Arie die Belastungen durch die teurere Gasbeschaffung auf zwei Euro je Aktie. Seit der Kürzung russischer Gaslieferungen sei die Aktie aber doppelt so stark gefallen, schrieb er am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./tih/ag



