NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Markt habe die jüngsten Nachrichten zur Rettung des strauchelnden Versorgers gutgeheißen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Risiken seien jedoch weiter hoch, denn bei den derzeitigen Rohstoffpreisen könnte der Konzern bis Jahresende mehr als zehn Milliarden Euro Verlust anhäufen, wenn die steigenden Kosten nicht bald weitergegeben könnten. Der Konzern sei nun von der Bundesregierung abhängig, und der Kurs könnte bei einer Eskalation der russischen Gaskrise zunehmend weiter verwässert werden. /tav/jha/



