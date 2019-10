NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Uniper nach einer geplanten Anteilserhöhung des Großaktionärs Fortum auf "Underperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Da die Finnen weitere Schritte für die nächsten zwei Jahre ausgeschlossen hätten, erwarte er kurzfristig etwas Schwäche, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ohne die erwarteten Synergien aus der höheren Beteiligung würde er die Aktie fundamental sogar nur bei 22 Euro sehen./kro/edh



