NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Uniper nach einer Zukaufsankündigung durch den Großaktionär Fortum auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit dem Erwerb weiter 20,5 Prozent an dem deutschen Versorger stiege der Anteil der Finnen auf über 70,5 Prozent, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:51 / ET



