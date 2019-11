NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Uniper nach Neunmonatszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst John Musk wertet die Ergebnisse des Energiekonzerns in einer ersten Reaktion am Dienstag neutral bis leicht positiv. Die Erhöhung der Jahresprognose habe nicht überrascht. Für ein wenig Rückenwind könnten indes die Aussagen zur Dividende sorgen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 02:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 02:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.