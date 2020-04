NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die wegen der Corona-Krise seit Wochen sinkende Stromnachfrage in Europa zeige mittlerweile erste Stabilisierungstendenzen, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dieses Signal lasse entsprechende Rückschlüsse auf die derzeitige Wirtschaftsaktivität auf dem Kontinent zu./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 23:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 00:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.