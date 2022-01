LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Uniper angesichts gesicherter Milliardenhilfen durch den Mutterkonzern Fortum und die staatliche Förderbank KfW auf "Underweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Mittelbedarf komme nicht vollkommen unerwartet, das Ausmaß dürfte einige Anleger aber negativ überraschen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Uniper-Aktien dürften daher negativ reagieren und jene von Fortum in kleinerem Ausmaß auch./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 07:00 / GMT



