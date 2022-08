NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach einem Medienbericht über eine möglicherweise höhere Kreditlinie für den Energieversorger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Er rechne im Zusammenhang mit den reduzierten russischen Gaslieferungen mit kumulierten Verlusten von 8,4 Milliarden Euro bis zum 1. Oktober, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern stimme der Medienbericht mit seinen Erwartungen eines Anstiegs der Kreditsumme um zwei bis drei Milliarden Euro überein./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 08:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 08:28 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.