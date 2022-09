NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Es sei wenig überraschend, dass der Versorger und die Bundesregierung nach erneuten Stabilisierungsmaßnahmen suchten, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erstaunt zeigte sich der Experte jedoch über die Idee einer Eigenkapitalerhöhung inklusive daraus folgender signifikanter Mehrheit des Bundes. Schließlich habe es zum Abschluss des Stabilisierungspakts im Juli noch geheißen, eine weitere wirtschaftliche Verwässerung der Uniper-Aktionäre solle vermieden werden, merkte Ayral an./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 00:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 01:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.