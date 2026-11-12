Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der UNIQA vor Drittquartalszahlen von 20,00 auf 22,40 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Michael Huttner in der am Mittwoch vorgelegten Studie bestätigt.

Für die Neunmonatszahlen prognostizieren die Experten ein leicht verlangsamtes Prämienwachstum von 11 Prozent (nach 12 Prozent im Halbjahr). Durch das Ausbleiben größerer wetterbedingter Schäden und ein normales Niveau bei Großschäden durch menschliches Zutun in Kombination mit günstigen Kapitalmarktkonditionen erwarten sie für die ersten drei Quartale einen Vorsteuergewinn von 465 Mio. Euro, was einem Anstieg von 10 Prozent im Jahresvergleich entspreche. Damit sei UNIQA gut positioniert, um das für das Gesamtjahr 2026 angestrebte Vorsteuerergebnis von 540-570 Mio. Euro zu erreichen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 1,43 Euro für 2026 sowie 1,53 bzw. 1,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,78 Euro für 2026 sowie 0,84 bzw. 0,94 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Donnerstagnachmittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse bei 19,04 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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