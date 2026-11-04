United Internet Aktie
|24,66EUR
|0,58EUR
|2,41%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie habe in diesem Jahr bisher nicht die von Anlegern verdiente Wertschätzung erfahren, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Dadurch ergebe sich nun ein attraktiver Einstiegszeitpunkt, da der Markt die Beteiligung an Ionos möglicherweise unterbewerte und die Kosten für den Rückkauf der restlichen 1&1-Aktien überbewerte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,38 €
|
Abst. Kursziel*:
43,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,93%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
02.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: United Internet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|24,58
|2,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|TotalEnergies Outperform
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|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG