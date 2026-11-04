United Internet Aktie
|24,90EUR
|0,82EUR
|3,41%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 31,50 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. United Internet hält der Analyst für die kostengünstigere Möglichkeit, um gemeinsam auf die beiden Töchter 1&1 und Ionos zu setzen. Sein neues Kursziel für United Internet stütze sich auf sein Anfang Oktober höher gestecktes Kursziel für Ionos, ergänzte er./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,44 €
|
Abst. Kursziel*:
36,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,14%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
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14:58
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für United Internet auf 33,40 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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12:26
|XETRA-Handel: TecDAX klettert mittags (finanzen.at)
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02.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: United Internet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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27.10.26
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27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
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|DZ BANK
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|UBS AG
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|United Internet Buy
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|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|24,86
|3,24%
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|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
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|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
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|UBS AG
|12:01
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|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
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|UBS AG
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