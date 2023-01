HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für United Internet von 22,60 auf 28,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsengang der Tochter Ionos dürfte auf den Internetprovider wertsteigernd wirken, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das komme in den neuen Schätzungen zum Ausdruck. Es bestehe nun rund 30 Prozent Potenzial für den Kurs./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 08:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 08:50 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.