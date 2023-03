NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für United Internet auf "Hold" mit einem Kursziel von 32,60 Euro belassen. Der Durchschnittsumsatz mit Mobilfunkkunden habe sich im vierten Quartal 2022 abgeschwächt, schrieb Analyst Jerry Dellis am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf Geschäftszahlen. Der Ausblick sei vorsichtig./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 03:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / 03:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.