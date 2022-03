ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für United Internet nach der Berichtssaison der deutschen Telekommunikationsunternehmen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Er bevorzuge weiterhin die Aktien von United Internet gegenüber den Papieren der Tochter 1&1, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf den Investitionsbedarf bei 1&1 und darauf, dass der für 2022 oder 2023 angepeilte Börsengang der auf Cloud- und Webhosting-Geschäfte spezialisierten United-Internet-Tochter Ionos der wesentliche Kurstreiber für die Anteilsscheine von United Internet sein dürfte./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.