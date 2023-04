ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS nach Quartalszahlen von 196 auf 198 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht des Logistikkonzerns belege einen steigenden zyklischen Druck, der sich in einer negativen Volumenentwicklung niederschlage, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher habe er trotz der Kostensenkungen des Unternehmens seine Ergebnisschätzung (EPS) für das laufende Jahr gesenkt. Er setzt allerdings auf eine attraktive Pipeline von Produktinnovationen und wieder steigende Volumina nach einer Einigung mit der Gewerkschaft Teamster./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 03:46 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.