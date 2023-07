LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 172 US-Dollar belassen. Die vorläufige Vereinbarung des US-Paketdienstes mit der Gewerkschaft Teamsters dürfte inflationärer sein als in den vergangenen Jahren, aber wohl trotzdem nicht so stark wie befürchtet, schrieb Analyst Brandon Oglenski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 23:08 / GMT





