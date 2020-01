ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 122 auf 116 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Markt habe nicht erwartet, dass die Kosten durch Maßnahmen zum Ausbau des Netzwerks und zur Erweiterung der Wochenendlieferung steigen, schrieb Analystin Allison Landry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe die Unternehmensprognose für 2020 gedämpft und den Aktienkurs belastet. Die Expertin senkte ihre Gewinnschätzungen für 2020 und 2021./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 01:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.