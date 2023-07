ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat UPS angesichts der "historischen Kursrally" der Aktien des US-Logistikkonzerns von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 204 US-Dollar angehoben. Analyst Ariel Rosa begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit Unsicherheiten hinsichtlich der noch nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen. Der Experte begrüßte zwar, dass das Unternehmen einen Streik abgewendet habe, befürchtet jedoch, dass die Tarifvereinbarungen die Kostenstruktur des Unternehmens erheblich unter Druck setzen könnten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 09:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





