ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 202 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des Paketdienstes bleibe ihr "Highest Conviction Pick", schrieb Analystin Allison Landry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies auf die besser als erwarteten Zahlen zum vierten Quartal sowie unter anderem auch die sich verbessernde Umsatzqualität und die Preisfestlegungsmacht./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 09:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



