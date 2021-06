NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 224 auf 243 US-Dollar angehoben. Ein Investorentag des Logistikers habe viel Positives rund um Themen wie Frachtpreise, Kapazitäten und die Dividende gebracht, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem Upgrade für den Konkurrenten Fedex vor fast einem Jahr berücksichtige er die starke Preisperspektive am Logistikmarkt nun auch bei UPS mit einem besseren Votum./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 21:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 00:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.