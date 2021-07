NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Analyst Brian Ossenbeck nannte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinen ersten Blick auf die Zahlen des Logistikkonzerns neutral. Dass die Aktie vorbörslich nachgebe, dürfte dem Margenausblick für das Gesamtjahr geschuldet sein. Dieser dürfte jedwedes Aufwärtspotenzial in nächster Zeit unterbinden. Er sei allerdings optimistisch mit Blick auf die Marge und verwies auf die konservative Haltung des Managements./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 07:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 07:49 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.