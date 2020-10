LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UPS nach Zahlen zum dritten Quartal von 160 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikers habe die Markterwartungen übertroffen, seine Prognosen aber verfehlt, schrieb Analyst Brandon Oglenski in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien nicht ausreichend, um nach der bislang starken Kursentwicklung in diesem Jahr neuen Enthusiasmus zu wecken./tih/tav



