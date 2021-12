NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UMG von 28,40 auf 29,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Musiklabel und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft. UMG bleibe die beste "Inhalte-Story" in Medienbereich und eines der greifbarsten Investments mit Blick auf das Metaverse. Der Konzern dürfte weiter stark wachsen und habe Gewinnmargenpotenzial, das von vielen Investoren unterschätzt werde./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.