HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Va-Q-Tec von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel wegen eines Übernahmeangebots aber von 20 auf 26 Euro angehoben. Analyst Lasse Stüben passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das Kursziel an den Angebotspreis des vom Private-Equity-Unternehmen EQT kontrollierten Fonds an. Die vom Fonds gebotenen 26 Euro je Aktie seien attraktiv für die Anteilseigner, er rate daher zum Andienen der gehaltenen Va-Q-Tec-Aktien./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.