ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst David Lesne untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Auswirkungen einer Rezession auf Autozulieferer. Danach bevorzugt er Unternehmen mit robuster Bilanz mit gleichzeitig in den Aktien schon weitreichend eingepreisten Risiken. Bei Valeo seien die Bilanzsorgen übertrieben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.