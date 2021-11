FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Valeo von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 28 Euro angehoben. Analyst Thomas Besson passte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Kursziele für französische Autozulieferer allgemein nach oben an - und rechtfertigte damit ein besseres Votum für Valeo. Er bevorzugt aber weiter die Faurecia-Aktie./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.