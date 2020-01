NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Valeo von 25 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Die führende Position in der Sicherheitstechnik und Elektrifizierung dürfte das Unternehmen noch etwas länger innehaben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Wachstum sieht der Experte somit weiterhin mehr Potenzial als im restlichen Markt. All das sei allerdings bereits im Aktienkurs mit eingepreist./kro/bek



