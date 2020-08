NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Valeo von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Franzosen seien bestens positioniert für das rasch wachsende Geschäft mit Fahrerassistenzsystemen und der Elektrifizierung des Automobils, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gegenwärtige allgemeine Marktschwäche einerseits und die Fixkosten des Autozulieferers andererseits stimmten den Experten mit Blick auf den operative Gewinn auf kurze Sicht aber vorsichtig. Erschwerend hinzu kämen Preisdruck und ein begrenztes Potenzial für niedrigere Kosten./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 21:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.