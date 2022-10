NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vantage Towers von 36 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Prozess eines Anteilsverkaufs am Sendemastenbetreiber durch den Mutterkonzern Vodafone scheine voranzukommen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am 14. November anstehenden Quartalszahlen schrieb er, dass das Thema Standortaufbau und die Qualität des Umsatzwachstums die wichtigsten operativen Themen sein dürften./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 15:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 15:04 / ET





