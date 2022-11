FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vantage Towers nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die operative Gewinnentwicklung des Funkturmbetreibers habe enttäuscht, der Mittelfluss sei indes besser gewesen als gedacht, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Übernahmeofferte für die verbliebenen Minderheitsaktionäre durch den Mutterkonzern Vodafone sowie die Finanzinvestoren GIP und KKR sei positiv./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.