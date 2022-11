NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vantage Towers von "Buy" auf "Hold" gesenkt, aber das Kursziel auf 32 Euro belassen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass der Mutterkonzern Vodafone im Rahmen des geplanten Gemeinschaftsunternehmens mit den Finanzinvestoren GIP und KKR den Minderheitsaktionären mehr anbieten werde als die 32 Euro je Aktie, welche GIP und KKR für ihren Einstieg zahlten, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.