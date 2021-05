LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Eine niedrige Vermietquote und Kostenfaktoren böten der Funkturmtochter von Vodafone Potenzial, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bevorzugter Wert in dem Teilsektor ist für ihn Cellnex. Inwit stufte er von "Overweight" auf "Equal Weight" ab./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.