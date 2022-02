LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das neue Jahr dürfte richtungsweisend für den Betreiber von Funkturmmasten werden, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fusionen und Übernahmen blieben wohl angesichts der aktuellen Nachrichtenlage der Hauptfokus. Vantage sei diesbezüglich in einer guten Position, um von einer europaweiten Konsolidierung innerhalb der Branche zu profitieren./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 22:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 05:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.